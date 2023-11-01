Медведев: Я играл в Париже гораздо лучше, когда там вообще не было публики

Российский теннисистпрокомментировал свое поведение в матче второго круга турнира в Париже против болгарина

«Итак, я бросаю ракетку, меня освистывают. Это нормально. Я не вижу в этом проблемы. Иду подавать, и не понимаю — публика аплодирует или что-то еще. Но не было причины аплодировать. При этом судья разговаривал, поэтому Григор еще не был готов. Ладно, такое случается, но меня освистывают. Я не понимал почему, поэтому мне не хотелось играть. Я решил: "Окей, не буду играть, пока они не прекратят". Но толпа не переставала освистывать. Потом, когда я получил предупреждение, подумал: "Действительно ли хочу, чтобы меня дисквалифицировали и матч завершился на этой ноте? Нет". Поэтому пошел играть. Но все понимают, что нам не хватает концентрации, когда это происходит. По этой причине не всем нравится играть здесь, в Париже. Я играл в Берси гораздо лучше, когда там вообще не было публики.

Средний палец? О, нет-нет, я просто таким образом разглядывал свой ноготь. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?», — приводит Ubitennis слова спортсмена.