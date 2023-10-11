Стало известно, сыграет ли Надаль на Australian Open-2024

планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году. Об этом сообщил директор турнира Крэйг Тили.

«Мы можем сообщить, что Рафа вернется. Он отсутствовал большую часть года, но последние несколько дней мы с ним общались и в разговоре с нами он подтвердил, что вернется, чему мы очень рады. Это потрясающе», — приводит слова Тили Daily Mail.

Напомним, 37-летний Надаль получил травму во время Australian Open-2023 — растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться.

Australian Open-2024 пройдет с 15 по 28 января.