Надаль: Я много работаю над восстановлением

Экс-первая ракетка мирарассказал о восстановлении после операции, тренировках и отношении к совершенствованию.

«‎Мне нравится быть осторожным. Говорят, что все прошло хорошо, но, в общем, мы через многое прошли. Реальность такова, что мне нравится быть осторожным и ждать, когда будут соблюдены сроки, и все будет хорошо, я буду таким, каким я мог быть раньше. На данный момент кажется, что все прошло хорошо, но это была серьезная операция, и правда в том, что нам нужно быть немного терпеливее. Я иду медленно, выполняя день за днем то, что положено.

Каждый день с командой, мало занимаюсь теннисом, но много работаю в тренажерном зале и над восстановлением, уже долгое время делаю двойные занятия. Утром больше работы на корте, а после обеда — аэробная работа. В итоге это время усилий, часто не приносящих быстрых результатов. Я знаю, как это работает. Но я надеюсь, что через два месяца всё кардинально изменится и у меня будет возможность подготовиться к следующему году так, как мне хотелось бы.

Если у меня есть возможность хорошо тренироваться и быть в отличной форме, то для меня совершенствование —это ежедневная мотивация. Неважно, сколько тебе лет. Даже если знаешь, что с возрастом теряешь многое, что логично по понятным возрастным причинам, приходится прибавлять. Для меня совершенствоваться — это значит хотеть знать, что мне нужно для того, чтобы быть конкурентоспособным, и стараться усилить те вещи, которые могут помочь мне быть конкурентоспособным. Я также должен принимать правильные решения в отношении своей игры, пока моё физическое состояние позволяет, чтобы пытаться развиваться»‎, — цитирует Надаля AS.

Напомним, 37-летний Надаль получил травму во время Australian Open-2023 — растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента испанец не выходил на корт и продолжает восстанавливаться.