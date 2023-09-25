ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив»Берегись «Локомотива». Команда Семака уступила «железнодорожникам», упустив шанс возглавить таблицу
  • 07:15
    • «Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Орландо Сити»
  • 00:13
    • Рублев в паре с Хуркачем проиграли Тиафо и Шелтону на Кубке Лэйвера. Сборная мира победила на турнире
  • 00:05
    • «Атлетико» взял верх над «Реалом»
    Все новости спорта

    Надаль: Я много работаю над восстановлением

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о восстановлении после операции, тренировках и отношении к совершенствованию.

    Рафаэль Надаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Надаль

    «‎Мне нравится быть осторожным. Говорят, что все прошло хорошо, но, в общем, мы через многое прошли. Реальность такова, что мне нравится быть осторожным и ждать, когда будут соблюдены сроки, и все будет хорошо, я буду таким, каким я мог быть раньше. На данный момент кажется, что все прошло хорошо, но это была серьезная операция, и правда в том, что нам нужно быть немного терпеливее. Я иду медленно, выполняя день за днем то, что положено.

    Каждый день с командой, мало занимаюсь теннисом, но много работаю в тренажерном зале и над восстановлением, уже долгое время делаю двойные занятия. Утром больше работы на корте, а после обеда — аэробная работа. В итоге это время усилий, часто не приносящих быстрых результатов. Я знаю, как это работает. Но я надеюсь, что через два месяца всё кардинально изменится и у меня будет возможность подготовиться к следующему году так, как мне хотелось бы.

    Если у меня есть возможность хорошо тренироваться и быть в отличной форме, то для меня совершенствование —это ежедневная мотивация. Неважно, сколько тебе лет. Даже если знаешь, что с возрастом теряешь многое, что логично по понятным возрастным причинам, приходится прибавлять. Для меня совершенствоваться — это значит хотеть знать, что мне нужно для того, чтобы быть конкурентоспособным, и стараться усилить те вещи, которые могут помочь мне быть конкурентоспособным. Я также должен принимать правильные решения в отношении своей игры, пока моё физическое состояние позволяет, чтобы пытаться развиваться»‎, — цитирует Надаля AS.

    Напомним, 37-летний Надаль получил травму во время Australian Open-2023 — растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента испанец не выходил на корт и продолжает восстанавливаться.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» опустится на дно турнирной таблицы?!
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Победная серия СКА дополнится третьим матчем
  • «Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Неудачная серия «Авангарда» уйдет в прошлое на территории «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Адмирал — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пройссен Мюнстер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры