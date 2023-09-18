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    Сафиуллин поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

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    Опубликована обновленная версия рейтинга ATP по состоянию на 18 сентября.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    В первой десятке без изменений: лидер — серб Новак Джокович, за ним следуют испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев. В топ-10 еще один россиянин — Андрей Рублев занимает шестую позицию.

    Российский теннисист Роман Сафиуллин переместился с 56-го на 55-е место, опередив австралийца Джордана Томпсона.

    Рейтинга ATP по состоянию на 18 сентября
    • 1. Новак Джокович (Сербия) — 11795 очков
    • 2. Карлос Алькарас (Испания) — 8535.
    • 3. Даниил Медведев (Россия) — 7280.
    • 4. Хольгер Руне (Дания) — 4710.
    • 5. Стефанос Циципас (Греция) — 4615.
    • 6. Андрей Рублёв (Россия) — 4515.
    • 7. Янник Синнер (Италия) — 4465.
    • 8. Тэйлор Фритц (США) — 3955.
    • 9. Каспер Рууд (Норвегия) — 3560.
    • 10. Александр Зверев (Германия) — 3030…
    • 15. Карен Хачанов (Россия) — 2135…
    • 55. Роман Сафиуллин (Россия) — 902…
    • 63. Аслан Карацев (Россия) — 853…
    • 86. Александр Шевченко (Россия) — 705.
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