Сафиуллин поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

Роман Сафиуллин Фото: globallookpress.com
В первой десятке без изменений: лидер — серб Новак Джокович, за ним следуют испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев. В топ-10 еще один россиянин — Андрей Рублев занимает шестую позицию.
Российский теннисист Роман Сафиуллин переместился с 56-го на 55-е место, опередив австралийца Джордана Томпсона.
Рейтинга ATP по состоянию на 18 сентября
- 1. Новак Джокович (Сербия) — 11795 очков
- 2. Карлос Алькарас (Испания) — 8535.
- 3. Даниил Медведев (Россия) — 7280.
- 4. Хольгер Руне (Дания) — 4710.
- 5. Стефанос Циципас (Греция) — 4615.
- 6. Андрей Рублёв (Россия) — 4515.
- 7. Янник Синнер (Италия) — 4465.
- 8. Тэйлор Фритц (США) — 3955.
- 9. Каспер Рууд (Норвегия) — 3560.
- 10. Александр Зверев (Германия) — 3030…
- 15. Карен Хачанов (Россия) — 2135…
- 55. Роман Сафиуллин (Россия) — 902…
- 63. Аслан Карацев (Россия) — 853…
- 86. Александр Шевченко (Россия) — 705.