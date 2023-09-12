ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииНеудачный дебют Онопко. Экспериментальная сборная России проиграла бессмысленный матч
  • 17:57
    • Головин выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Катаром
  • 17:42
    • Официально: Евсеев назначен на пост главного тренера «Кубани»
  • 17:49
    • Япония забила 4 гола в ворота Турции в рамках товарищеского поединка
  • 14:21
    • Бонуччи подаст в суд на «Ювентус» из-за «аномальных» условий для профессионального футболиста
  • 08:46
    • Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Француз временно дисквалифицирован
    Все новости спорта

    Халеп высказалась о своей дисквалфикации

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Симона Халеп
    Румынская теннисистка Симона Халеп отреагировала на решение отстранить её на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

    Симона Халеп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симона Халеп

    «До 29 августа 2022 года я сдала 200 анализов крови и мочи — все они были чистыми. Перед хардовым сезоном в 2022 году по рекомендации моей надежной команды и физиотерапевта я скорректировала свои пищевые добавки. Ни один из перечисленных ингредиентов не содержал запрещённых веществ, но теперь мы знаем — и с этим согласился трибунал — что в один из них был добавлен роксадустат. После первого положительного теста и до начала 2023 года я почти еженедельно проходила тестирование, и все результаты были отрицательными», — сказала Халеп.

    Также tennis.com сообщает, что румынка обратится в Спортивный арбитражный суд и подаст судебный иск против компании, которая, по ее словам, предоставила ей некачественные добавки.

    Дисквалификация Халеп закончится 6 октября 2026 года. Теннисистка хочет обжаловать решение о дисквалификации.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизится ли Швеция к Австрии?
  • Швеция — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Украина вновь неудачно сыграет против Италии?
  • Италия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Испанцы продолжат громить соперников?
  • Испания — Кипр. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Швеция — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Испания — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боливия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Волга — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры