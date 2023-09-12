Халеп высказалась о своей дисквалфикации

Румынская теннисисткаотреагировала на решение отстранить её на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«До 29 августа 2022 года я сдала 200 анализов крови и мочи — все они были чистыми. Перед хардовым сезоном в 2022 году по рекомендации моей надежной команды и физиотерапевта я скорректировала свои пищевые добавки. Ни один из перечисленных ингредиентов не содержал запрещённых веществ, но теперь мы знаем — и с этим согласился трибунал — что в один из них был добавлен роксадустат. После первого положительного теста и до начала 2023 года я почти еженедельно проходила тестирование, и все результаты были отрицательными», — сказала Халеп.

Также tennis.com сообщает, что румынка обратится в Спортивный арбитражный суд и подаст судебный иск против компании, которая, по ее словам, предоставила ей некачественные добавки.

Дисквалификация Халеп закончится 6 октября 2026 года. Теннисистка хочет обжаловать решение о дисквалификации.