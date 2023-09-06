ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Семен Кошелев забил победный гол «Металлурга»«Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных
  • 12:00
    • «Аталанта» планирует включить Миранчука в заявку на Лигу Европы
    Все новости спорта

    Тони Надаль: Рафаэль превзошел бы Медведева

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Рафаэль Надаль Даниил Медведев
    Дядя экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля Тони раскритиковал общий уровень современных теннисистов, обозначив проблему в отсутствии высокой конкуренции.

    Рафаэль Надаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Надаль

    Он также отметил, что нынешний уровень игры заметно уступает тому, который был несколько лет назад.

    Отдельно Тони Надаль прошёлся по ряду топовых теннисистов. «Нынешний Джокович намного ниже того, что был пять или десять лет назад. Без сомнения, Рафаэль превзошел бы Медведева. Маррей был бы лучше, чем Зверев, а Вавринка был бы выше Рууда. Дель Потро превзошел бы Рублева», — написал Надаль в своей колонке в El Pais.

    6 сентября Медведев и Рублев сыграют в 1/4 финала US Open 2023. Встреча начнется не ранее 20:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Ак Барс» справится с «Сочи», но без лишней агрессии
  • «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локомотив» настраивается на первую победу в сезоне
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сербия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нидерланды — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры