Джокович прокомментировал выход в полуфинал US Open-2023

Сербский теннисист и вторая ракетка мирапрокомментировал выход в полуфинал US Open-2023.

Он станет 47-м полуфиналом в турнирах «Большого шлема» для спортсмена.

«Конечно, теннис дал мне очень много. Я родился в Сербии, разорванной войной стране, 90-е, в детстве было много сложностей. Мне пришлось много терпеть вместе с моей семьей, чтобы иметь возможность путешествовать и играть по всему миру.

Мне посчастливилось встретиться с очень знающими людьми, которые верили в мой талант. Без них меня бы здесь бы не было. Мои родители здесь — и без их любви и невероятных жертв меня бы здесь не было. Это длинный ответ на вопрос, что я думаю, когда слышу эти цифры», — сказал Джокович после четвертьфинального матча с американцем Тейлору Фритцу со счетом 6:1, 6:4, 6:4.

Соперником Джоковича в полуфинале US Open-2023 станет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США) — Бен Шелтон (США).