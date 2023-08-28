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    Россиянка Бетова проиграла в первом круге US Open

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    Россиянка Маргарита Бетова проиграла британке Лили Миядзаки в первом круге US Open.

    Маргарита Бетова
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    Маргарита Бетова

    Встреча продлилась 1 час 21 минуту и завершился поражением россиянки со счетом 3:6, 3:6.

    Бетова трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. Миядзаки выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Россиянка Маргарита Бетова проиграла британке Лили Миядзаки в первом круге US Open — 3:6, 3:6. Матч длился 1 час 21 минуту.

    Бетова сделала за игру 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. У Миядзаки — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнта.

    В следующем круге Миядзаки встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

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