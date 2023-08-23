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    Россиянка Макарова проиграла в квалификации US Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open
    Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла в 1/4 финала квалификации US Open.

    Россиянка Макарова проиграла в квалификации US Open
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    Россиянка Макарова проиграла в квалификации US Open

    В двух сетах она уступила словенке Тамаре Зиданшек — 1:6, 1:6.

    Матч длился 1 час. 27-летняя россиянка подала 2 раза на вылет и допустила 3 двойных ошибки. На счету 25-летней словенке 1 эйс, 1 ошибка на подачах и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

    В другом матче Мария Мельникова обыграла в трех партиях австралийку Астру Шарму — 4:6, 7:6 (7:3), 6:1.

    Квалификационный раунд US Open-2023 в женском одиночном разряде завершится 25 августа. Матчи основной турнирной сетки стартуют 28 августа.

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