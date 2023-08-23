Россиянка Макарова проиграла в квалификации US Open Фото: globallookpress.com
В двух сетах она уступила словенке Тамаре Зиданшек — 1:6, 1:6.
Матч длился 1 час. 27-летняя россиянка подала 2 раза на вылет и допустила 3 двойных ошибки. На счету 25-летней словенке 1 эйс, 1 ошибка на подачах и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов.
В другом матче Мария Мельникова обыграла в трех партиях австралийку Астру Шарму — 4:6, 7:6 (7:3), 6:1.
Квалификационный раунд US Open-2023 в женском одиночном разряде завершится 25 августа. Матчи основной турнирной сетки стартуют 28 августа.