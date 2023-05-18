Официально: Надаль пропустит «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мирасообщил, что не сыграет на «Ролан Гаррос».

«Травма развилась не так, как мне бы хотелось. Это несовместимо с участием в Открытом чемпионате Франции. Я не смогу там присутствовать. Первая цель — выступить на Кубке Дэвиса», — приводит слова Надаля, который провел специальную пресс-конференцию, RMC Sport.

Напомним, что 36-летний испанский теннисист рекордные 14 раз становился победителем «Ролан Гаррос». Теперь 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» покинет топ-100 рейтинга ATP впервые за 20 лет.