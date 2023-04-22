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    Циципас победил Музетти и вышел в финал турнира в Барселоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас Лоренцо Музетти
    Греческий теннисист Стефанос Циципас с трудом пробился в финал турнира в Барселоне (Испания).

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    В полуфинальном матче грунтового турнира пятая ракетка мира обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

    Матч длился 2 часа 29 минут и завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу грека.

    Циципас пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк- пойнтов. Музетти не подал ни одного эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

    В третьем круге Циципас сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и британцем Даниэлем Эвансом.

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