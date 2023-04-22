Циципас победил Музетти и вышел в финал турнира в Барселоне

Греческий теннисистс трудом пробился в финал турнира в Барселоне (Испания).

В полуфинальном матче грунтового турнира пятая ракетка мира обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

Матч длился 2 часа 29 минут и завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу грека.

Циципас пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк- пойнтов. Музетти не подал ни одного эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

В третьем круге Циципас сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и британцем Даниэлем Эвансом.