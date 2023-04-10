Сегодня в 07:00 Калинская поднялась на восемь позиций в рейтинге WTA Теннис Прогнозы на теннис WTA Александра Соснович Даяна Ястремская Диана Шнайдер Анна Калинская Вероника Кудерметова Людмила Самсонова Ига Свентек Анастасия Потапова Анна Блинкова Варвара Грачева Арина Соболенко Дарья Касаткина Светлана Кузнецова Екатерина Александрова Гарбин Мугуруса Наоми Осака Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей Самый большой скачек в рейтинге среди россиянок у Анны Калинской — плюс восемь позиции. Теперь она занимает 62-е место.