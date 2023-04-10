ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Зенит»Семак перевернул игру. «Зенит» одержал волевую победу в Черкизово
  • 20:29
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью на «Энфилде»
  • 20:07
    • «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина
  • 22:01
    • «Зенит» одержал победу над «Локомотивом»
  • 21:05
    • Дубль Кривцова помог «Краснодару» победить «Нижний Новгород»
  • 19:07
    • «Ференцварош» намерен продлить контракт с Черчесовым
    Все новости спорта

    Калинская поднялась на восемь позиций в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Александра Соснович Даяна Ястремская Диана Шнайдер Анна Калинская Вероника Кудерметова Людмила Самсонова Ига Свентек Анастасия Потапова Анна Блинкова Варвара Грачева Арина Соболенко Дарья Касаткина Светлана Кузнецова Екатерина Александрова Гарбин Мугуруса Наоми Осака
    Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Самый большой скачек в рейтинге среди россиянок у Анны Калинской — плюс восемь позиции. Теперь она занимает 62-е место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома СКА повернет серию в свою пользу
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Ростов» прервет домашнюю серию «Оренбурга»?
  • «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Барселона» обыграет «Жирону», но пропустит
  • «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Гахов — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барракас — Платенсе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры