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    Рублев и Хачанов вышли во второй круг парного «Мастерса» в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Андрей Рублёв
    Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов преодолели первый круг «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде.

    Андрей Рублев и Карен Хачанов
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    Андрей Рублев и Карен Хачанов

    Россияне обыграли британца Джейми Маррея и австралийца Майкла Винуса за 1 час 25 минут. Игра закончилась их победой со счетом 7:5, 6:4.

    Хачанов и Рублев два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырех. На счету Маррея и Винуса три эйса, девять двойных и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

    Во втором круге российские спортсмены сыграют с Уэсли Коольхофом (Нидерланды) и Нилом Скупски (Великобритания).

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