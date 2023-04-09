Рублев и Хачанов вышли во второй круг парного «Мастерса» в Монте-Карло

Российские теннисистыпреодолели первый круг «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде.

Россияне обыграли британца Джейми Маррея и австралийца Майкла Винуса за 1 час 25 минут. Игра закончилась их победой со счетом 7:5, 6:4.

Хачанов и Рублев два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырех. На счету Маррея и Винуса три эйса, девять двойных и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Во втором круге российские спортсмены сыграют с Уэсли Коольхофом (Нидерланды) и Нилом Скупски (Великобритания).