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    Тарпищев высказался о шансах Хачанова на выход в полуфинал «Мастерса» в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис Карен Хачанов ATP Шамиль Тарпищев
    Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, за счет чего Карен Хачанов может обыграть Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В четвертом круге Хачанов одержал победу над Стефаносом Циципасом (7:6, 6:4), прервав серию из 23-х поражений от соперников из топ-10.

    «Козырь Хачанова — подача. Когда он подает под 70 процентов, то почти не проигрывает. Хотя с Циципасом играли равно.

    Карен физически выглядит хорошо и вполне может выйти в полуфинал турнира», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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    • Матч между Хачановым и Серундоло пройдет 30 марта, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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