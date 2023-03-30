Тарпищев высказался о шансах Хачанова на выход в полуфинал «Мастерса» в Майами

Президент федерации тенниса Россиирассказал, за счет чегоможет обыгратьв четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

В четвертом круге Хачанов одержал победу над Стефаносом Циципасом (7:6, 6:4), прервав серию из 23-х поражений от соперников из топ-10.

«Козырь Хачанова — подача. Когда он подает под 70 процентов, то почти не проигрывает. Хотя с Циципасом играли равно.

Карен физически выглядит хорошо и вполне может выйти в полуфинал турнира», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч между Хачановым и Серундоло пройдет 30 марта, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.