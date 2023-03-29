Грачева: Буду рада представлять обе страны — и Россию, и Францию

Российская теннисисткаподтвердила, что может получить французское гражданство.

Ранее сообщалось, что Грачева завершила подачу заявления на французское гражданство.

«Когда я начинала процесс, это даже близко не было связано с тем, что сейчас происходит в мире. Это то, к чему мы никогда не стремимся. А почему бы и нет? Почему бы не воспользоваться возможностью?

Но решение зависит не от меня, есть другие люди, которые будут решать мое будущее. Мы оформили все документы в этом месяце.

У меня все хорошо, и моя основная работа — играть в теннис. Я буду рада представлять, возможно, обе страны», — приводит слова 22-летней теннисистки Daily Mail.

Грачева занимает 54-е место в рейтинге WTA.