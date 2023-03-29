Грачева: Буду рада представлять обе страны — и Россию, и Францию

Варвара Грачева Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Грачева завершила подачу заявления на французское гражданство.
«Когда я начинала процесс, это даже близко не было связано с тем, что сейчас происходит в мире. Это то, к чему мы никогда не стремимся. А почему бы и нет? Почему бы не воспользоваться возможностью?
Но решение зависит не от меня, есть другие люди, которые будут решать мое будущее. Мы оформили все документы в этом месяце.
У меня все хорошо, и моя основная работа — играть в теннис. Я буду рада представлять, возможно, обе страны», — приводит слова 22-летней теннисистки Daily Mail.
Грачева занимает 54-е место в рейтинге WTA.