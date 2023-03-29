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    Грачева: Буду рада представлять обе страны — и Россию, и Францию

    Теннис Прогнозы на теннис Варвара Грачева WTA
    Российская теннисистка Варвара Грачева подтвердила, что может получить французское гражданство.

    Варвара Грачева
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    Варвара Грачева

    Ранее сообщалось, что Грачева завершила подачу заявления на французское гражданство.

    «Когда я начинала процесс, это даже близко не было связано с тем, что сейчас происходит в мире. Это то, к чему мы никогда не стремимся. А почему бы и нет? Почему бы не воспользоваться возможностью?

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    • Но решение зависит не от меня, есть другие люди, которые будут решать мое будущее. Мы оформили все документы в этом месяце.

    У меня все хорошо, и моя основная работа — играть в теннис. Я буду рада представлять, возможно, обе страны», — приводит слова 22-летней теннисистки Daily Mail.

    Грачева занимает 54-е место в рейтинге WTA.

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