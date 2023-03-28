Кафельников: Французское гражданство облегчит Грачевой жизнь

Бывшая первая ракетка мирапрокомментировал информацию о том, что россиянкав ближайшее время может получить гражданство

«В первую очередь этот вопрос следует задать самой Грачевой. Только она может рассказать, почему приняла такое решение и приняла ли вообще. Мне сложно ответить за нее.

Но как вице-президент Федерации тенниса России могу лишь подтвердить, что мы не обладаем такой информацией.

Данный шаг, безусловно, может облегчить Варваре жизнь хотя бы с точки зрения передвижения по Европе.

К сожалению, для всех россиян в этом отношении сейчас непростые времена», — приводит слова Кафельникова RT.

Грачева занимает 54-е место в рейтинге WTA.