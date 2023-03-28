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    Кафельников: Французское гражданство облегчит Грачевой жизнь

    Теннис Прогнозы на теннис Варвара Грачева WTA
    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал информацию о том, что россиянка Варвара Грачева в ближайшее время может получить гражданство Франции.

    Варвара Грачева
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    Варвара Грачева

    «В первую очередь этот вопрос следует задать самой Грачевой. Только она может рассказать, почему приняла такое решение и приняла ли вообще. Мне сложно ответить за нее.

    Но как вице-президент Федерации тенниса России могу лишь подтвердить, что мы не обладаем такой информацией.

  • Грачева завершила подачу заявления на французское гражданство
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    • Данный шаг, безусловно, может облегчить Варваре жизнь хотя бы с точки зрения передвижения по Европе.

    К сожалению, для всех россиян в этом отношении сейчас непростые времена», — приводит слова Кафельникова RT.

    Грачева занимает 54-е место в рейтинге WTA.

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