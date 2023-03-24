Калинская проиграла Рыбакиной на турнире в Майами

Российская теннисисткане смогла выйти в третий круг турнира в Майами.

во втором круге она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 5:7, 6:4, 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. 64-я ракетка мира Калинская 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету 7-й ракетки мира Рыбакиной 14 эйсов, 7 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге Рыбакина сыграет с представительницей Испании Паулой Бадосой.

Также россиянка Евгения Родина проиграла полячке Магде Линетт в двух сетах 3:6, 3:6.