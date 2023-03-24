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    Калинская проиграла Рыбакиной на турнире в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира в Майами.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    во втором круге она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 5:7, 6:4, 3:6.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. 64-я ракетка мира Калинская 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету 7-й ракетки мира Рыбакиной 14 эйсов, 7 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

    В третьем круге Рыбакина сыграет с представительницей Испании Паулой Бадосой.

    Также россиянка Евгения Родина проиграла полячке Магде Линетт в двух сетах 3:6, 3:6.

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