Рыбакина стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе

Представительница Казахстанастала победительницей теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Рыбакина, десятый номер мирового рейтинга, в финале обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (13:11), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 23-летней представительницы Казахстана 7 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. У 24-летней белоруски 4 подачи на вылет, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Рыбакина завоевала первый титул в 2023 году. В 2022-м она стала победительницей Уимблдона.