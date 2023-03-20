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    Рыбакина стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    Рыбакина, десятый номер мирового рейтинга, в финале обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (13:11), 6:4.

    Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 23-летней представительницы Казахстана 7 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. У 24-летней белоруски 4 подачи на вылет, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

    Рыбакина завоевала первый титул в 2023 году. В 2022-м она стала победительницей Уимблдона.

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