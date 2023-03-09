Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Анна Калинская Фото: globallookpress.com
Во встрече первого раунда она одержала победу над американкой Алисией Паркс со счетом 6:1, 6:1.
Продолжительность матча составила 56 минут. За матч Калинска набрала один эйс, допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала шесть брейков из девяти брейк-поинтов.
Паркс успела выполнить две подачи навылет, семь раз ошиблась на своей подаче и смогла реализовать один брейк-пойнт из трех попыток.
Следующей соперницей россиянки станет 17‑я ракетка турнира Каролина Плишкова из Чехии.