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    Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

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    Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе (США).

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    Во встрече первого раунда она одержала победу над американкой Алисией Паркс со счетом 6:1, 6:1.

    Продолжительность матча составила 56 минут. За матч Калинска набрала один эйс, допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала шесть брейков из девяти брейк-поинтов.

    Паркс успела выполнить две подачи навылет, семь раз ошиблась на своей подаче и смогла реализовать один брейк-пойнт из трех попыток.

    Следующей соперницей россиянки станет 17‑я ракетка турнира Каролина Плишкова из Чехии.

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