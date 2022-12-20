Рыбакина победила Соболенко на выставочном турнире в Дубае

Представительница Казахстанаодержала победу в матче командного выставочного турнира «Мировая теннисная лига» в Дубае (ОАЭ).

Чемпионка Уимблдона-2022 за 56 минут взяла верх над белоруской Ариной Соболенко со счетом 0:6, 6:1, 10:6 в пользу казахстанской теннисистки.

Пятая ракетка мира Соболенко два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

На счету Рыбакиной шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Соболенко представляет команду «Фалконс», куда также вошли серб Новак Джокович, испанка Паула Бадоса и болгарин Григор Димитров.

Рыбакина выступает за команду «Хоукс», в состав которой вошли австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев и россиянка Анастасия Павлюченкова.

Далее на корт выйдут Новак Джокович и Александр Зверев.