Карлос Алькарас — победитель US Open-2022

Испанецстал победителем Открытого чемпионата США по теннису, общий призовой фонд которого составляет 60 миллионов долларов.

В финальном матче 19-летний испанский теннисист за 3 часа 23 минуты обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Алькарас исполнил 14 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11.

На счету Рууда 4 эйса, 2 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Для Алькараса это пятый титул в 2022 году, шестой выигранный турнир ATP в карьере, а также первый турнир «Большого шлема».

Испанец стал самым молодым чемпионом ТБШ после Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»-2005. На US Open он самый молодой победитель после Пита Сампраса в 1990-м.

За счет этой победы Алькарас поднимется на первую строчку рейтинга и станет самым молодой первой ракеткой мира в истории — ему сейчас 19 лет и 4 месяца.