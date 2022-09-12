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    Карлос Алькарас — победитель US Open-2022

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP
    Испанец Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США по теннису, общий призовой фонд которого составляет 60 миллионов долларов.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    В финальном матче 19-летний испанский теннисист за 3 часа 23 минуты обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

    Алькарас исполнил 14 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11.

    На счету Рууда 4 эйса, 2 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

    Для Алькараса это пятый титул в 2022 году, шестой выигранный турнир ATP в карьере, а также первый турнир «Большого шлема».

    Испанец стал самым молодым чемпионом ТБШ после Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»-2005. На US Open он самый молодой победитель после Пита Сампраса в 1990-м.

    За счет этой победы Алькарас поднимется на первую строчку рейтинга и станет самым молодой первой ракеткой мира в истории — ему сейчас 19 лет и 4 месяца.

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