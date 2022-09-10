ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКак трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля
  • 08:04
    • Алькарас выиграл у Тиафо и вышел в финал US Open
  • 08:35
    • Хачанов высказался о возможных проблемах с получением виз в страны ЕС
  • 08:14
    • Джеко выступил против проведения матча с Россией
  • 01:39
    • Хачанов проиграл Рууду в полуфинале US Open
  • 00:08
    • «Фонбет»: фрибет 3000 рублей — как получить?
    Все новости спорта

    Алькарас выиграл у Тиафо и вышел в финал US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Фрэнсис Тиафу
    Испанец Карлос Алькарас стал вторым финалистом Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

    Карлос Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас

    В матче 1/2 финала Алькарас одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

    Игра продолжалась 4 часа 22 минуты.

    Карлос за это время выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойных ошибки и реализовал 9 из 20 брейк-пойнтов.

    19-летний теннисист выиграл три пятисетовых матча подряд. Перед этим он остановил хорвата Марина Чилича и итальянца Янника Синнера.

    Алькарас стал самым молодым финалистом US Open с 1990 года, когда турнир выиграл американец Пит Сампрас.

    В финале Алькарас встретится с Каспером Рудом, который обыграл в полуфинале россиянина Карена Хачанова. В решающем матче испанец и норвежец разыграют первую строчку рейтинга ATP. Алькарас в случае победы станет самой молодой первой ракеткой в истории.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонят ли «быки» армейцев в таблице РПЛ?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Бавария» не пощадит «Штутгарт»
  • «Бавария» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поможет ли «быкам» смена наставника?
  • «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чимаев — Диас
  • Бокс
  • Завтра в 07:05
    •  2.26
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Ролан ГарросATPWTA
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры