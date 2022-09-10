Алькарас выиграл у Тиафо и вышел в финал US Open

Испанецстал вторым финалистом Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

В матче 1/2 финала Алькарас одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

Игра продолжалась 4 часа 22 минуты.

Карлос за это время выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойных ошибки и реализовал 9 из 20 брейк-пойнтов.

19-летний теннисист выиграл три пятисетовых матча подряд. Перед этим он остановил хорвата Марина Чилича и итальянца Янника Синнера.

Алькарас стал самым молодым финалистом US Open с 1990 года, когда турнир выиграл американец Пит Сампрас.

В финале Алькарас встретится с Каспером Рудом, который обыграл в полуфинале россиянина Карена Хачанова. В решающем матче испанец и норвежец разыграют первую строчку рейтинга ATP. Алькарас в случае победы станет самой молодой первой ракеткой в истории.