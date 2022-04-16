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    Давидович-Фокина стал первым финалистом турнира в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Григор Димитров
    Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

    Алехандро Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина

    В матче 1/2 финала Давидович-Фокина в трёх сетах обыграл болгарина Григора Димитрова. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

    Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты. 46-я ракетка мира Давидович-Фокина выполнил два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. Его соперник, занимающий 29-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10.

    Соперником испанца по финалу станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция). Отметим, что Циципас — действующий победитель турнира.

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