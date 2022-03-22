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    Надаль выбыл на полтора месяца из-за трещины в ребре

    Теннис Прогнозы на теннис Рафаэль Надаль ATP
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль может пропустить от 4 до 6 недель из-за травмы, сообщает AS.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    По словам личного врача спортсмена Анхеля Руиса-Которро обследование после турнира ATP в Индиан-Уэллсе выявило у 35-летнего испанца трещину в ребре.

    В финале турнира в США Надаль проиграл американцу Тэйлору Фритцу — 3:6, 6:7 (5:7). После первого сета Рафаэль брал медицинский тайм-аут.

    «Плохие новости, я этого не ожидал. Я подавлен и опечален, так как начало сезона для у меня было отличным, я провел важную часть года с очень хорошими эмоциями и хорошими результатами.

    Но у меня всегда был этот дух борьбы и совершенствования. Наберусь сил и терпения и буду усердно работать после выздоровления. Благодарю всех за поддержку», — цитирует Надаля Marca.

    В 2022 году Надаль выиграл турниры ATP в Мельбурне и Акапулько, а также стал победителем Australian Open.

    В этом году спортсмен выиграл 20 матчей подряд, поражение от Фритца стало для него первым в сезоне.

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