Надаль выбыл на полтора месяца из-за трещины в ребре

Испанский теннисистможет пропустить от 4 до 6 недель из-за травмы, сообщает AS

По словам личного врача спортсмена Анхеля Руиса-Которро обследование после турнира ATP в Индиан-Уэллсе выявило у 35-летнего испанца трещину в ребре.

В финале турнира в США Надаль проиграл американцу Тэйлору Фритцу — 3:6, 6:7 (5:7). После первого сета Рафаэль брал медицинский тайм-аут.

«Плохие новости, я этого не ожидал. Я подавлен и опечален, так как начало сезона для у меня было отличным, я провел важную часть года с очень хорошими эмоциями и хорошими результатами.

Но у меня всегда был этот дух борьбы и совершенствования. Наберусь сил и терпения и буду усердно работать после выздоровления. Благодарю всех за поддержку», — цитирует Надаля Marca.

В 2022 году Надаль выиграл турниры ATP в Мельбурне и Акапулько, а также стал победителем Australian Open.

В этом году спортсмен выиграл 20 матчей подряд, поражение от Фритца стало для него первым в сезоне.