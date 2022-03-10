Потапова и Звонарева завершили выступление на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисисткане смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Соперницей Потаповой в первом круге была японка Мисаки Дои. Встреча завершилась со счетом 6:0, 4:6, 3:6.

Продолжительность игры составила 1 час 58 минут. На счету Потаповой две подачи навылет, 10 двойных ошибок и 7 из 13 (54%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки — один эйс, шесть двойных ошибок и 6 из 11 (55%) брейков.

В следующем круге японка сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Также российская теннисистка Вера Звонарева завершила борьбу в Индиан-Уэллсе.

Соперницей Звонаревой в первом круге была китаянка Чжэн Циньвэнь. Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 3:6, 2:6.

Следующей соперницей китаянки станет немка Анжелика Кербер.