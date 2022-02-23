ATP перенесла теннисный турнир из Санкт-Петербурга в Казахстан

Пресс-служба(ATP) опубликовала официальное заявление об изменении календаря на 2022 год.

Организация перенесла турнир категории ATP-250 из Санкт-Петербурга в Нур-Султан (Казахстан). В официальном заявлении причины изменения в календаре не уточняются.

«Организация по-прежнему придерживается гибкого подхода к календарю, и расписание по-прежнему может быть изменено. Любые дальнейшие обновления будут опубликованы», — говорится в сообщении.

Турнир Astana Open в Нур-Султане состоится с 19 по 25 сентября, параллельно с турниром в Меце и Кубком Лэйвера.

Кроме того, в тур в полном объеме возвращается азиатская серия. Турниры в этом регионе не проводились с 2019 года из-за пандемии коронавируса.

Также ATP не стала поддерживать WTA и отказываться от турниров в Китае.