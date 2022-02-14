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    Павлюченкова поднялась на 13-е место в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Элина Свитолина Каролина Плишкова Гарбин Мугуруса Екатерина Александрова
    Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-го на 13-е место в рейтинге, Дарья Касаткина опустилась на 28-е место, Вероника Кудерметова — на 31-е.

    Первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти. Второе и третье места в списке также за собой сохранили Арина Соболенко (Белоруссия) и Барбора Крейчикова (Чехия) соответственно.

    Эстонка Анетт Контавейт, выигравшая турнир в Санкт-Петербурге, поднялась с девятого места на шестое.

    Обновленный рейтинг WTA:

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 330 очков;
    2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5 698;
    3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 533;
    4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 452;
    5 (5). Паула Бадоса (Испания) — 4 429;
    6 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 241;
    7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 195;
    8 (7). Мария Саккари (Греция) — 4 191;
    9 (8). Ига Швентек (Польша) — 3 986;
    10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3 070...
    13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 583...
    28 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 1 760...
    31 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 655...
    34 (34). Людмила Самсонова (Россия) — 1 532...
    51 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1 106...
    80 (81). Варвара Грачева (Россия) — 847;
    86 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 788.

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