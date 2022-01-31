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    • Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open
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    Уткин высказался о поражении Медведева в финале Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Рафаэль Надаль
    Известный блогер Василий Уткин признался, что его впечатлила игра Рафаэля Надаля в матче против Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Надаль стал первым теннисистом, которому удалось выиграть 21 турнир «Большого шлема».

    «Какой удивительный матч в финале Australian Open. Как невероятен Надаль. Какое удивительное сочетание животного, телесного, инстинктивного, и человеческого — воли, достоинства, интеллекта.

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    • Ему пока больше есть, чего включить, чем нашему Медведеву. Он еще свое возьмет.
    А сегодня мы видели, как великий чемпион взял и перевернул матч, в котором, как казалось, его уничтожали.

    Настоящее величие Рафаэля Надаля», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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