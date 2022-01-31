Уткин высказался о поражении Медведева в финале Australian Open

Василий Уткин Фото: globallookpress.com
Надаль стал первым теннисистом, которому удалось выиграть 21 турнир «Большого шлема».
«Какой удивительный матч в финале Australian Open. Как невероятен Надаль. Какое удивительное сочетание животного, телесного, инстинктивного, и человеческого — воли, достоинства, интеллекта.
Ему пока больше есть, чего включить, чем нашему Медведеву. Он еще свое возьмет.
А сегодня мы видели, как великий чемпион взял и перевернул матч, в котором, как казалось, его уничтожали.
Настоящее величие Рафаэля Надаля», — написал Уткин в своем телеграм-канале.