Уткин высказался о поражении Медведева в финале Australian Open

Известный блогерпризнался, что его впечатлила играв матче противв финале Открытого чемпионата Австралии.

Надаль стал первым теннисистом, которому удалось выиграть 21 турнир «Большого шлема».

«Какой удивительный матч в финале Australian Open. Как невероятен Надаль. Какое удивительное сочетание животного, телесного, инстинктивного, и человеческого — воли, достоинства, интеллекта.

Ему пока больше есть, чего включить, чем нашему Медведеву. Он еще свое возьмет.

А сегодня мы видели, как великий чемпион взял и перевернул матч, в котором, как казалось, его уничтожали.

Настоящее величие Рафаэля Надаля», — написал Уткин в своем телеграм-канале.