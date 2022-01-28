«Все закономерно». Тарпищев высказался о выходе Медведева в финал Australian Open

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал победу Даниила Медведева над грекомв полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

В финале Медведев сыграет против испанца Рафаэля Надаля.

«Даня все правильно делал. Против Циципаса главное — справиться с подачей. Он ее хорошо принимал. Даня хорошо подавал свою подачу, нужно было оставить его сзади. Он это и делал.

Циципас пробовал выигрывать очки коротким способом, а это энергозатратно. Счет был бы 3:0, если бы не надлом в психологическом плане. Даня выиграл закономерно. Не было сомнений в победе уже после третьего сета. Все закономерно.

По такой игре если Даня сохранит тот настрой, который был сегодня, то у него есть преимущество (перед Надалем — прим.)», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Финальный матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января.