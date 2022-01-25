Australian Open. Надаль сыграет с Шаповаловым, Киз победила Крейчикову

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Мэдисон Киз (США) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 6:2
Американская теннисистка Мэдисон Киз в четвертьфинале Australian Open победила Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.
В полуфинале Киз сыграет с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Джессика Пегула (США).
Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака, которая завершила выступление на нынешнем турнире в третьем круге.