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    Australian Open. Надаль сыграет с Шаповаловым, Киз победила Крейчикову

    Результаты матчей девятого игрового дня Открытого чемпионата Австралии по теннису

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    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Во вторник, 25 января, в Мельбурне проходят матчи 1/4 финала Australian Open-2022

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    Мэдисон Киз (США) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 6:2

    Американская теннисистка Мэдисон Киз в четвертьфинале Australian Open победила Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:3, 6:2.

    Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

    В полуфинале Киз сыграет с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Джессика Пегула (США).

    Открытый чемпионат Австралии завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака, которая завершила выступление на нынешнем турнире в третьем круге.

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