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    Наоми Осака проиграла Анисимовой в третьем круге Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA Наоми Осака
    Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, в котором её соперницей была представительница США Аманда Анисимова.

    Наоми Осака
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    Наоми Осака

    Анисимова обыграла соперницу со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (10:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут.

    Осака пять раз подала навылет и совершила три двойные ошибки. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из 10 (процент реализации — 10%). Что касается Анисимовой, то она совершила 11 эйсов и восемь раз ошиблась на подаче. Американская спортсменка реализовала один брейк-пойнт из восьми (процент реализации — 13%).

    Таким образом, Осака не смогла защитить титул на Australian Open. Она дважды побеждала здесь: в 2019 и 2021 годах. Также она дважды выигрывала US Open.

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