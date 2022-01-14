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    Сафиуллин проиграл в квалификации Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Роман Сафиуллин Australian Open ATP
    Россиянин Роман Сафиуллин не смог попасть в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    В заключительном раунде отбора Сафиуллин проиграл британцу Лиаму Броади со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

    Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

    Роман за это время выполнил 3 подачи навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов.

    Матчи основной сетки Australian Open пройдут с 17 по 30 января в Мельбурне.

    Напомним, ранее стало известно, что австралийские власти повторно аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. В ближайшее время он будет депортирован из страны и не сможет принять участие в Australian Open.

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