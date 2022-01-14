Сафиуллин проиграл в квалификации Australian Open

Россиянинне смог попасть в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

В заключительном раунде отбора Сафиуллин проиграл британцу Лиаму Броади со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Роман за это время выполнил 3 подачи навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов.

Матчи основной сетки Australian Open пройдут с 17 по 30 января в Мельбурне.

Напомним, ранее стало известно, что австралийские власти повторно аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. В ближайшее время он будет депортирован из страны и не сможет принять участие в Australian Open.