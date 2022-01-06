Медведев обыграл Берреттини в матче Кубка ATP

Российский теннисистобыграл итальянцана групповом этапе ATP Cup со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Встреча продлилась 2 час 37 минут. Россиянин выполнил 8 эйсов, реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. Итальянец 6 раз подал навылет, не сумел ни разу взять подачу соперника и также совершил одну двойную ошибку.

Таким образом, счет в противостоянии Россия — Италия стал 1:1.

На решающую встречу в парном разряде заявлены Медведев и Сафиуллин, против них сыграют Берреттини и Синнер.

Напомним, ранее на турнире сборная России обыграла национальную команду Франции и Австралии.