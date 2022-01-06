ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельЛучшие тренеры-2021: Тухель стал откровением года
  • 06:55
    • Джоковичу отказали во въезде в Австралию
  • 07:23
    • Медведев обыграл Берреттини в матче Кубка ATP
  • 06:40
    • Синнер обыграл Сафиуллина на ATP Cup
  • 00:38
    • «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом» в домашнем матче полуфинала Кубка лиги
  • 20:00
    • Гол Черышева вывел «Валенсию» в 1/8 Кубка Испании
    Все новости спорта

    Медведев обыграл Берреттини в матче Кубка ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Маттео Берреттини
    Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини на групповом этапе ATP Cup со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Встреча продлилась 2 час 37 минут. Россиянин выполнил 8 эйсов, реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. Итальянец 6 раз подал навылет, не сумел ни разу взять подачу соперника и также совершил одну двойную ошибку.

    Таким образом, счет в противостоянии Россия — Италия стал 1:1.

    На решающую встречу в парном разряде заявлены Медведев и Сафиуллин, против них сыграют Берреттини и Синнер.

    Напомним, ранее на турнире сборная России обыграла национальную команду Франции и Австралии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подпустит ли «Наполи» к себе «Ювентус»?
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Милан» заберёт такие нужные 3 очка
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Лёгкий проход для «Атлетико»
  • «Райо Махадаонда» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 6 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Райо Махадаонда — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бордо — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры