Медведев вывел сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса

вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив в четвертьфинале(2-0).

Во втором матче противостояния российский теннисист Даниил Медведев за час и 14 минут обыграл представителя Швеции Микаэля Имера — 6:4, 6:4.

Медведев сделал восемь эйсов при девяти двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах. У Имера один эйс, две двойные и три успешных брейк-пойнта.

Ранее в первой четвертьфинальной встрече россиянин Андрей Рублёв победил шведа Элиаса Имера — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3). Окончательный итог будет определен после парного матча.

Таким образом национальная команда России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где встретится со сборной Германии, которая в четвертьфинале оказались сильнее команды Великобритании (2:1). Матчевая встреча состоится 4 декабря.

Вторую полуфинальную пару составят Хорватия и Сербия.