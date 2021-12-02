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    Медведев вывел сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса

    Теннис Прогнозы на теннис Кубок Дэвиса ATP Даниил Медведев
    Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив в четвертьфинале команду Швеции (2-0).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Во втором матче противостояния российский теннисист Даниил Медведев за час и 14 минут обыграл представителя Швеции Микаэля Имера — 6:4, 6:4.

    Медведев сделал восемь эйсов при девяти двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах. У Имера один эйс, две двойные и три успешных брейк-пойнта.

    Ранее в первой четвертьфинальной встрече россиянин Андрей Рублёв победил шведа Элиаса Имера — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3). Окончательный итог будет определен после парного матча.

    Таким образом национальная команда России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где встретится со сборной Германии, которая в четвертьфинале оказались сильнее команды Великобритании (2:1). Матчевая встреча состоится 4 декабря.

    Вторую полуфинальную пару составят Хорватия и Сербия.

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