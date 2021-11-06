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    Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг

    Теннис Кубок Федерации Анастасия Павлюченкова Екатерина Александрова
    Женская сборная России по теннису стала обладателем Кубка Билли Джин Кинг, обыграв в финальном противостоянии команду Швейцарии.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    В решающем матче Людмила Самсонова одолела Белинду Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.

    Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. Самсонова выполнила 6 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 10.

    На счету Бенчич 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка при 9 брейк-поинтах.

    Таким образом, счет в противостоянии стал 2-0. Для определения победителя парная встреча не понадобится.

    В состав сборной России во главе с тренерами Игорем Андреевым и Игорем Куницыным также входили Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

    Напомним, что ранее этот турнир назывался Кубок Федерации.

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