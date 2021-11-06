Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Женская сборнаяпо теннису стала обладателем Кубка Билли Джин Кинг, обыграв в финальном противостоянии команду

В решающем матче Людмила Самсонова одолела Белинду Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. Самсонова выполнила 6 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 10.

На счету Бенчич 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка при 9 брейк-поинтах.

Таким образом, счет в противостоянии стал 2-0. Для определения победителя парная встреча не понадобится.

В состав сборной России во главе с тренерами Игорем Андреевым и Игорем Куницыным также входили Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

Напомним, что ранее этот турнир назывался Кубок Федерации.