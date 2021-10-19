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    Рублев: Мне сложно показывать лучшую игру каждую неделю в течение 11 месяцев

    Теннис Андрей Рублёв ATP Кубок Кремля Прогнозы на теннис
    Россиянин Андрей Рублев рассказал, почему ему не удается в течение всего сезона играть на максимально высоком уровне.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Это по сути мой первый год в топ-10, так что ощущаю сильное давление из-за этого. Это нормально, но непривычно. Поэтому мне сложно показывать лучшую игру каждую неделю в течение 11 месяцев. Это лучше получается у топ-игроков, таких как Даниил Медведев, они опытнее меня в этом плане.

    У меня бывали хорошие месяцы, когда я далеко проходил по сетке, а бывали месяцы, когда я выбывал из турниров раньше. Но мне все равно удалось квалифицироваться итоговый турнир ATP в Турине, так что я был достаточно стабилен на протяжении всего года, не выпадал из десятки, для меня это самое важное. Но конечно, мне еще очень много над чем нужно работать.

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    • Корректировать график не буду, сыграю всё, что запланировал: Москву, Питер, Париж и Турин. Если результаты будут не очень, то между турнирами постараюсь потренироваться. А после Парижа будет, как минимум, неделя, чтобы восстановиться и подготовиться, постараюсь подойти как можно лучшей форме к Итоговому турниру. Для меня очень много значит — то, что я попал на Итоговый чемпионат второй год подряд. Это для меня ещё одна возможность проявить себя», — приводит слова Рублева официальный сайт Кубка Кремля.

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