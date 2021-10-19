Рублев: Мне сложно показывать лучшую игру каждую неделю в течение 11 месяцев

Россиянинрассказал, почему ему не удается в течение всего сезона играть на максимально высоком уровне.

«Это по сути мой первый год в топ-10, так что ощущаю сильное давление из-за этого. Это нормально, но непривычно. Поэтому мне сложно показывать лучшую игру каждую неделю в течение 11 месяцев. Это лучше получается у топ-игроков, таких как Даниил Медведев, они опытнее меня в этом плане.

У меня бывали хорошие месяцы, когда я далеко проходил по сетке, а бывали месяцы, когда я выбывал из турниров раньше. Но мне все равно удалось квалифицироваться итоговый турнир ATP в Турине, так что я был достаточно стабилен на протяжении всего года, не выпадал из десятки, для меня это самое важное. Но конечно, мне еще очень много над чем нужно работать.

Корректировать график не буду, сыграю всё, что запланировал: Москву, Питер, Париж и Турин. Если результаты будут не очень, то между турнирами постараюсь потренироваться. А после Парижа будет, как минимум, неделя, чтобы восстановиться и подготовиться, постараюсь подойти как можно лучшей форме к Итоговому турниру. Для меня очень много значит — то, что я попал на Итоговый чемпионат второй год подряд. Это для меня ещё одна возможность проявить себя», — приводит слова Рублева официальный сайт Кубка Кремля.