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    Рублев потерял одну позицию в рейтинге ATP

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг от 18 октября.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Россиянин Андрей Рублев переместился с пятого места на шестое, пропустив вперед себя Рафаэля Надаля. Роджер Федерер покинул топ-10 и теперь является 11 ракеткой мира.

    Лидерство же сохранил серб Новак Джокович. Также не претерпела изменений первая четверка игроков — на своих позициях со второго по четвертое остались Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев соответственно.

    Рейтинг АТР. 18 октября

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 430.
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9630.
    3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7995.
    4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6930.
    5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.
    6 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5560.
    7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4858.
    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3815.
    9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.
    10 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 3378.
    11 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3285.
    ...
    22 (23). Аслан Карацев (Россия) — 2154...
    31 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1718.

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