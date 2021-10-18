Рублев потерял одну позицию в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг от 18 октября.

Россиянин Андрей Рублев переместился с пятого места на шестое, пропустив вперед себя Рафаэля Надаля. Роджер Федерер покинул топ-10 и теперь является 11 ракеткой мира.

Лидерство же сохранил серб Новак Джокович. Также не претерпела изменений первая четверка игроков — на своих позициях со второго по четвертое остались Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев соответственно.

Рейтинг АТР. 18 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 430.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9630.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7995.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6930.

5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.

6 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5560.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4858.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3815.

9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.

10 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 3378.

11 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3285.

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22 (23). Аслан Карацев (Россия) — 2154...

31 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1718.