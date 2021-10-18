Рублев потерял одну позицию в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев переместился с пятого места на шестое, пропустив вперед себя Рафаэля Надаля. Роджер Федерер покинул топ-10 и теперь является 11 ракеткой мира.
Лидерство же сохранил серб Новак Джокович. Также не претерпела изменений первая четверка игроков — на своих позициях со второго по четвертое остались Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев соответственно.
Рейтинг АТР. 18 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 430.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9630.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7995.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6930.
5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.
6 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5560.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4858.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3815.
9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.
10 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 3378.
11 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3285.
...
22 (23). Аслан Карацев (Россия) — 2154...
31 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1718.