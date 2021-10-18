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    Норри — победитель турнира в Индиан-Уэллсе

    Теннис ATP Николоз Басилашвили Прогнозы на теннис
    Британский теннисист Кэмерон Норри стал победителем турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

    Кэмерон Норри
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    Кэмерон Норри

    В финале он одержал волевую победу над грузином Николозом Басилашвили — 3:6, 6:4, 6:1.

    Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Норри сделал 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнта. На счету Басилашвили 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

    Это второй титул британца в карьере. Он занимает 26-е место в текущем мировом рейтинге.

    Напомним, победительницей женского одиночного разряда стала испанка Паула Бадоса, которая в финале турнира обыграла белоруску Викторию Азаренко.

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