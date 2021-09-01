ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнВ последний момент. Гризманн вернулся в «Атлетико», «Барселона» арендовала Люка де Йонга
  • 08:26
    • Сауль перешел из «Атлетико» в «Челси»
  • 08:38
    • Павлюченкова и Самсонова вышли во второй круг US Open
  • 01:23
    • Россия — Хорватия: на что ставят?
  • 23:54
    • Гризманн близок к возвращению в «Атлетико»
  • 23:26
    • «Вест Хэм» сообщил о трансфере полузащитника «Спартака»
    Все новости спорта

    Павлюченкова и Самсонова вышли во второй круг US Open

    Теннис WTA US Open Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Россиянка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

    Анастасия Павлюченкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова

    В матче первого круга 15-я ракетка мира одержала уверенную победу над американкой Алисон Риск — 6:4, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

    Анастасия за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Павлюченковой станет Анна Шмидлова из Словакии.

    Людмила Самсонова в стартовом раунде одержала победу над британкой Кэйти Бултер — 6:3, 6:2. Во втором круге россиянка встретится с бельгийкой Гретье Миннен.

    Еще одна россиянка Вероника Кудерметова проиграла в первом круге румынке Соране Кырсте — 6:7 (5:7), 6:3, 0:6.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия и Хорватия проведут результативный матч?
  • Россия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Как «Авангард» откроет сезон дома?
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Украина снова потеряет очки в матче с Казахстаном?
  • Казахстан — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.52
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Казахстан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Франция — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Венгрия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Австралия — Китай
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры