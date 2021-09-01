Павлюченкова и Самсонова вышли во второй круг US Open

Анастасия Павлюченкова Фото: globallookpress.com
В матче первого круга 15-я ракетка мира одержала уверенную победу над американкой Алисон Риск — 6:4, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.
Анастасия за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Павлюченковой станет Анна Шмидлова из Словакии.
Людмила Самсонова в стартовом раунде одержала победу над британкой Кэйти Бултер — 6:3, 6:2. Во втором круге россиянка встретится с бельгийкой Гретье Миннен.
Еще одна россиянка Вероника Кудерметова проиграла в первом круге румынке Соране Кырсте — 6:7 (5:7), 6:3, 0:6.