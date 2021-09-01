Павлюченкова и Самсонова вышли во второй круг US Open

Россиянкауспешно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

В матче первого круга 15-я ракетка мира одержала уверенную победу над американкой Алисон Риск — 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Анастасия за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Павлюченковой станет Анна Шмидлова из Словакии.

Людмила Самсонова в стартовом раунде одержала победу над британкой Кэйти Бултер — 6:3, 6:2. Во втором круге россиянка встретится с бельгийкой Гретье Миннен.

Еще одна россиянка Вероника Кудерметова проиграла в первом круге румынке Соране Кырсте — 6:7 (5:7), 6:3, 0:6.