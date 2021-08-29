US Open: Джокович идет за «календарным шлемом», Медведев попробует его остановить

С 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке на аренах национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг пройдут матчи Открытого чемпионата США — заключительного в сезоне турнира «Большого шлема».

Впервые с 1997 года «Большой шлем» пройдет без участия. Тем не менее, турнир будет интересным по многим причинам.

Погоня Джоковича за «календарным шлемом»

Сезон 2021 года проходит под знаком доминирования Новака Джоковича на кортах. В феврале серб выиграл Открытый чемпионат Австралии, в июне стал лучшим на «Ролан Гаррос», а в июле подтвердил свой высокий класс на «Уимблдоне».

Джокович имел все шансы выйти в историю, взяв почти неуловимый «золотой шлем», который покорился только Штеффи Граф в 1988 году, но вместо того, чтобы покинуть Токио с золотой медалью на шее, он сначала проиграл Александру Звереву в полуфинале, а затем уступил и Пабло Карреньо-Бусте в поединке за бронзу.

Более того, Новак отказался выходить на бронзовый матч в миксте, сославшись на травму плеча, за что был широко раскритикован. С тех пор на корте он не появлялся.

Несмотря на все это, Джокович еще может войти в историю, оформив «календарный шлем», который в открытой эре у мужчин брал только Род Лейвер.

Турнирная сетка US Open в мужском одиночном разряде

Проблема для серба может заключаться не только в травме и долгом пребывании вне корта, но и в том, что на финальном мейджоре года он часто не так успешен, как, например, на первом. Если на Australian Open у него девять титулов, то на US Open — всего три.

Все мы помним, как позорно завершился его путь в Нью-Йорке в 2020 году, когда его дисквалифицировали за удар мячом линейного судьи. За год до этого он был вынужден сняться из-за травмы.

Новак Джокович Сербский теннисист Конечно, я знаю, какая у меня сейчас есть возможность. Я очень мотивирован на то, чтобы показать свой лучший теннис. Не стоит заглядывать слишком далеко вперед, но в то же время нужно ориентироваться на путеводную звезду — на мечту о «Большом шлеме». Это меня очень мотивирует. Но при этом я знаю, как находить психологическое равновесие, справляться с ожиданиями. Без Рафы и Роджера их становится только больше. Я знаю, что многие будут смотреть мои матчи и ожидать от меня хорошего результата и борьбы за Шлем. В сетке все равно есть потрясающие игроки, которые сейчас показывают мощные результаты, — Зверев, Медведев, Цициапас. Это три основных претендента на титул. Но «Большой шлем» — это «Большой шлем». Ставки немного иные, ощущения немного иные. Сейчас я хорошо чувствую себя на корте. После Олимпиады я взял дополнительное время на отдых. Не играл Цинциннати, хотя планировал, потому что после длинного и успешного лета был измотан во всех смыслах.

Тем не менее, именно в этом сезоне Джокович ментально очень силен. Он уже сравнялся с Федерером и Надалем по количеству побед на «Больших шлемах» (по 20). Теперь у него есть шанс стать единоличным лидером и начать новую гонку — за абсолютным лидером Маргарет Корт, у которой 24 титула.

Все взгляды на Осаку

В женском одиночном разряде наибольший интерес вызывает Наоми Осака. Она пока не добралась до достижений Новака Джоковича, но все же ее результаты вызывают уважение.

Японка не только действующая чемпионка Открытого чемпионата США, но и победительница Australian Open-2021. Ее доминирование на харде в последние годы не вызывает сомнений, и на бумаге она определенно один из главных фаворитов предстоящих соревнований.

Но, как и в истории с Джоковичем, есть своя загвоздка. Еще перед стартом «Ролан Гаррос» Осака объявила, что откажется от обязательного общения с прессой. После победы в первом круге она действительно не пришла на встречу с журналистами и получила штраф, после чего внезапно приняла решение сняться с турнира.

Турнирная сетка US Open в женском одиночном разряде

Затем Осака пропустила «Уимблдон» и не играла вплоть до Олимпийских игр у себя на родине, где проиграла уже в третьем раунде. Позже она призналась, что, будучи лицом Олимпиады, столкнулась с огромным давлением.

Осака с тех пор сыграла только в Цинциннати, где проиграла в 1/8 финала Джил Тайхман в трех сетах. На пресс-конференции японка разрыдалась после неудобных вопросов от одного из репортеров.

Наоми Осака Японская теннисистка Было бы неплохо, если бы на корте я находила убежище от личных проблем, но я так не умею. Вы могли видеть это в прошлом. Если в личной жизни что-то идет не так, это сразу отражается на моей игре. Я была бы рада абстрагироваться и быть похожей на робота-супермена, который концентрируется только на теннисе, но я так не могу. Я постоянно гружусь и думаю обо всем сразу. Вот почему для меня все так запутанно.

Так что теперь Осака возвращается в Нью-Йорк с прикованными к ней взглядами. Будет интересно узнать, сумеет ли она защитить свой титул после сильных потрясений, хотя сама она сказала, что чувствует себя хорошо.

Медведев — российская надежда

Россиян в Нью-Йорке будет предостаточно, но реальный шансы на триумф имеет только Даниил Медведев.

25-летний уроженец Москвы традиционно успешно выступает за океаном. Кроме того, на US Open-2019 он уже был в шаге от титула, когда проиграл Рафаэлю Надалю в решающем поединке.

Что касается нынешнего сезона, то Медведев провел подготовку к Открытому чемпионату США просто блестяще. Он уверенно выиграл «Мастерс» в Торонто, а на следующем «Мастерсе» в Цинциннати дошел до полуфинала, где проиграл соотечественнику Андрею Рублеву.

Здесь важно заметить, что в дебюте игры Медведев явно доминировал, однако его вывел из себя инцидент с камерой, в которую он врезался, бегая вдоль задней линии, и получил повреждение.

Став вторым номером посева, Даниил столкнулся не с самой удачной сеткой. Уже в первом круге он сыграет с французом Ришаром Гаске, а в третьем может встретиться с хорватом Марином Чиличем, побеждавшим в свое время на US Open.

Даниил Медведев Российский теннисист Новак просто потрясающий. Но я сделаю все возможное, чтобы у них всех осталось по 20 «Шлемов». Конечно, Новак хочет выиграть 45 «Шлемов», побеждать, пока ему не исполнится 55. Но мы должны выйти на его уровень и его остановить. Мы здесь для того, чтобы не позволить ему взять US Open. Если говорить только за себя, то я хочу выиграть US Open. И мне все равно, кто будет в финале — Новак или квалифаер. Я прост хочу выиграть титул.

Тем не менее, игровая форма Медведева в августе внушает оптимизм. Остается лишь сохранять ментальную стойкость и отдавать все силы на корте.

Барти побеждает на зло критикам

Осака — действующая чемпионка US Open, но никто не приезжает на турнир с большим запасом энергии, чем Эшли Барти.

Только в этом сезоне она победила на турнирах в Мельбурне, Майами, Штутгарте, «Уимблдоне» и Цинциннати, а также взяла бронзу Олимпийских игр в миксте.

Из-за опасений заразиться коронавирусом в 2020 году Барти не выходила на корт после рестарта сезона, в связи с чем столкнулась с критикой за то, что удерживает первое место в рейтинге, несмотря на то, что не играет.

Эшли Барти Австралийская теннисистка В плане тенниса 2021 год получился великолепным. Все эти отвлекающие факторы и опыт, который им сопутствовал, оказали положительное влияние. Когда сезон закончится, мы вместе с командой — всеми, кто находится со мной и остался в Австралии — соберемся и отпразднуем, потому что это был невероятный год. Когда я завершу карьеру, буду вспоминать именно этот сезон — смеяться над всеми вещами, которые заставляли меня плакать, которые ранили меня, и по-доброму улыбаться тем моментам, которые помогали ощущать себя на седьмом небе от счастья. Я подумаю о произошедшем в конце сезона, потому что пока нет времени останавливаться.

В 2021 году Барти играет много и зачастую побеждает. Австралийке осталось выиграть всего один титул до конца сезона, чтобы стать первой теннисисткой WTA, завоевавшей более пяти трофеев с тех пор, как это сделала Серена Уильямс.

Олимпийские амбиции

Белинда Бенчич и Александр Зверев добились наибольших успехов в своей карьере на Олимпиаде в Токио, завоевав золотые медали в одиночном разряде. Теперь же 24-летние игроки постараются извлечь выгоду из своей динамики на финальном турнире «Большого шлема» в этом году.

Поскольку Энди Маррей взял свой первый мейджор на Открытом чемпионате США в 2012 году всего через несколько недель после победы на Олимпийских играх, триумф Бенчич и Зверева через две недели в Нью-Йорке не станет чем-то беспрецедентным.

Бенчич стала гордостью Швейцарии, выиграв две медали (в паре она взяла серебро вместе с Викторией Голубич), и даже получила похвалу от соотечественника Роджера Федерера. После Олимпийских игр она приехала в Цинциннати, где добралась до четвертьфинала.

Если же говорить о Звереве, то ему будет сложно сосредоточиться только на своей игре, поскольку его бывшая девушка на этой неделе вновь обвинила теннисиста в домашнем насилии и поделилась новыми подробностями.

Неприятный удар по Александру, который как раз после возвращения из Японии выиграл турнир в Цинциннати, разгромив в финале Рублева всего за 59 минут.

Александр Зверев Немецкий теннисист Год назад я был в двух очках от титула, так что это, конечно, подливает масла в огонь. Я уже несколько раз потренировался на центральном корте, и могу сказать, что тот финал еще остается в моей голове. Я максимально мотивирован. С нетерпением жду возможности вернуться на корт, потому что год назад все было очень близко. Еще я чувствую, что в этом году показываю очень хороший теннис.

И хотя сам Зверев не считает себя фаворитом на победу на US Open, он, похоже, все-таки поверил в свои силы, особенно после того, как выиграл у Джоковича на Олимпиаде.

Без действующего чемпиона

Мы уже упомянули, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль не выступят на Открытом чемпионате США. Швейцарец вынужден перенести очередную операцию на правом колене, тогда как испанец усугубил травму левой ноги.

Также мы не увидим в Нью-Йорке действующего чемпиона в мужском одиночном разряде Доминика Тима, испытывающего проблемы с запястьем.

Среди именитых игроков, которые не выступят на US Open, можно выделить швейцарца Стэна Вавринку, канадца Милоша Раонича и хорвата Борну Чорича.

У женщин вслед за Сереной Уильямс с турнира снялась ее сестра Винус. Также не выступит другая американка София Кенин, немка Лаура Зигемунд и румынка Патричия Мария Циг.