Триумф откладывается. Джокович уничтожил Медведева в финале Australian Open

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов выделяет сильные стороны обоих дуэлянтов, признавая, что россиянину не хватало ни опыта, ни поддержки рибун, которые были у серба.

«Финал Медведев — Джокович стал редким за последние годы событием, когда теннис в нашей стране снова стал претендовать на роль объединителя нации. Впервые за долгое время его согласился транслировать федеральный канал, лайвы вели не только спортивные сайты, прогноз дал даже Артем Дзюба.

Вообще прогнозов было много, и нельзя сказать, что Джокович казался очевидным фаворитом. Легендарный Род Лэйвер, на корте имени которого проходил матч, сказал, что "не удивится победе Медведева". Матс Виландер назвал Даниила главной угрозой для "большой тройки". Да и по личным встречам счет был 4:3 в пользу серба, а у русского парня 20-матчевая победная серия и 12-матчевая над игрокам топ-10. Но в пользу первого номера мира был важный фактор — обилие гравировок с его фамилией на Кубке.

"Hey, shut up. Show some respect" — #Medvedev pic.twitter.com/yWzLJRBkGE

Оба в полуфиналах обошлись тремя сетами, но сегодня все ждали длительного поединка. И Новак, и Даниил умеют играть розыгрыши с большим количеством ударов и в принципе терпеть. Ну а главное — в Мельбурне был праздник. Заполняемость корта увеличили до 85%, но снова Даниилу пришлось играть против враждебных трибун — сербская диаспора в Австралии, конечно, внушительнее, чем русскоязычная. Были и народные песни, и традиционные головные уборы шайкачи, и крики под руку. Хотя нейтральная публика поддерживала россиянина, на новенького, но от давления сербов отделаться было сложно».

Даниил Медведев Финалист Australian Open Непросто говорить, когда проиграл финал турнира турнира Большого шлема. Поздравляю Новака и его команду. Девять побед на турнире Большого шлема впечатляют. Помню, как мы тренировались с Джоковичем, когда я был 500-й ракетка мира, а он — первой, только что выиграл Уимблдон. Я думал, что он звезда, не будет со мной разговаривать, да и сам стеснялся с ним говорить. А он задавал мне вопросы, шутил, оказался обычным парнем. И я рад, что такие отношения у нас сохраняются до сих пор. Я хотел сделать этот матч дольше и интереснее, но сегодня был не такой день.

Автор Sport24 Константин Лесик рассказывает о ходе матча, отмечая, что Джокович старалась забрать очко как можно быстрее, а россиянину оставалось отбиваться.

«Начало матча было печальным — прошло всего 8 минут, а Даня уже горел со счетом 0:3. Свою подачу россиянин отдал, ввязавшись в обмен ударами с задней линии. Новак же совершал большое количество эйсов — мяч летел не очень быстро, но попадал всегда точно. Шансов цепляться не было.

Но отыгрываться из сложных ситуаций — фишка Медведева. На подаче Новака Даня героически отстоял в обороне — добежал до мертвого мяча, повесил высоченную свечку и заставил Джоковича зарядить в сетку со смеша. На своих подачах россиянин включился — 3:3.

После того, как счет стал равным, теннисисты стали осторожнее, морального готовившись к тай-брейку. Даня был лучше в долгих розыгрышах, не хотевший бегать по задней линии Новак старалась забрать очко как можно быстрее.

Развязка партии наступила при счете 5:6 на подаче Даниила. Джокович включал сумасшедший прием, заработав три сетбола. Медведева не спасла даже подача со скоростью 214 км/ч. 7:5 — Новак».

Новак Джокович Победитель Australian Open Очень классный матч. Ты отличный человек и прекрасный человек, Даниил (обращаясь к Медведеву). Мы раньше классно тренировались вместе. Правда, ты мне не звонишь уже несколько лет (смеется). Но приятно, что ты это помнишь. В жизни Медведев очень дружелюбный, а на корте — один из самых сложных соперников. Вопрос времени, когда ты выиграешь турнир Большого шлема. Но, надеюсь, ты подождешь несколько лет.

Автор «Чемпионата» Даниил Сальников не оставляет без внимания попытку Медведева переломить ход матча после первого сета, но признает тотальное преимущество Джоковича.

«На старте второго сета Джокович чуть ослабил хватку, Даниил сразу же этим воспользовался и сделал брейк. Но закрепить преимущество россиянину не удалось. Новак опять взвинтил темп и взял 4 гейма подряд — 4:1. Взял свою подачу под ноль, Медведев попытался сократить отставание, но ему так и не удалось даже получить брейк-пойнт, и когда счёт стал 5:2, Даниил от злости расколотил свою ракетку. Этот выплеск эмоций россиянину на пользу не пошёл. Джокович взял и второй сет — 7:5, 6:2.

В третьей партии Даниил опять попытался сходу сделать брейк, но не реализовал свои шансы. А вот Джокович тут же взял подачу соперника и следом снова повёл 3:0, как в первой партии. Но в отличие от начал матча Медведеву не удалось отыграться. Новак чётко контролировал свою подачу, и как не старался россиянин, разрушить игру соперника в этот день он так и не смог. В итоге матч продлился около 2 часов — 7:5, 6:2, 6:2».

Обозреватель «Советского Спорта» Николай Мысин не считает поражение Медведева в финале совсем безнадежным и разгромным, но признает, что россиянина подвели нервы.

«Сам счет не отражает реального положения дел на корте. Выглядит как разгром, но разгрома в реальности не было. Даниил не провалил этот матч. Он не выглядел мальчиком для битья и оказывал на Новака прессинг, порой проводя чудо-розыгрыши. В начале первой партии Медведев отыгрался с 0:3. В начале второй — сам первым сделал брейк и вышел вперед 1:0. Были моменты, когда Даниил играл в целом сильнее и лучше. Но конвертировать это в итоговый успех он не смог.

Факторов, почему так вышло, хватает. Отметим главные три.

— Нервы. Медведев оказался морально не готов к плотной борьбе и с ним случилось то, чего мы боялись — он стал злиться. Отдав первую партию в последний момент за счет короткого провала на своей подаче, он следом сделал брейк в начале второй — но не закрепил преимущество. Новак взял несколько геймов подряд, включая две подачи Даниила. И Медведев поддался эмоциям, утратив контроль. Обошелся одной сломанной ракеткой, но хватило и этого. Если Джокович был, как машина, то Даниил потерял концентрацию, утратил веру в себя, стал чаще ошибаться и лишился всех шансов переломить ход борьбы. В том числе — и в третьей партии. Нет, рук не упустил — так говорить нельзя. Но все равно излишнее волнение и эмоции пошли ему только во вред, не дав использовать свои лучшие качества.

The netcord that gave Djokovic three set points. #AusOpen pic.twitter.com/AjrjihYdnI