Пятый номер посева проиграла на «Ролан Гаррос»

Элина Свитолина Фото: globallookpress.com
Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом 3:6, 2:6.
Свитолина выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 7.
На счету Крейчиковой 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-поинтов из 13.
Элина была посеяна под пятым номером на турнире. Среди тех, кто выше нее по рейтингу, остается только София Кенин.
За выход в следующую стадию турнира Барбора поборется с американкой Слоан Стивенс.