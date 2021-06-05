Пятый номер посева проиграла на «Ролан Гаррос»

Украинкапроиграла чешкев матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом 3:6, 2:6.

Свитолина выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 7.

На счету Крейчиковой 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-поинтов из 13.

Элина была посеяна под пятым номером на турнире. Среди тех, кто выше нее по рейтингу, остается только София Кенин.

За выход в следующую стадию турнира Барбора поборется с американкой Слоан Стивенс.