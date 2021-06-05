Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты сборной НидерландовНидерланды на Евро: новое поколение, сомнительный тренер и три игры в Амстердаме
  • 10:50
    • «Ростов» подписал защитника «Зенита» и отдал его в аренду в «Сочи»
  • 14:18
    • Гвардиола — лучший тренер сезона в АПЛ
  • 13:53
    • Салихова раскритиковала селекцию «Спартака»
  • 13:25
    • Защитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком сезона в АПЛ
  • 23:40
    • Италия разгромила Чехию в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Пятый номер посева проиграла на «Ролан Гаррос»

    Теннис Ролан Гаррос WTA Элина Свитолина Прогнозы на теннис
    Украинка Элина Свитолина проиграла чешке Барборе Крейчиковой в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

    Элина Свитолина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Свитолина

    Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом 3:6, 2:6.

    Свитолина выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 7.

    На счету Крейчиковой 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-поинтов из 13.

    Элина была посеяна под пятым номером на турнире. Среди тех, кто выше нее по рейтингу, остается только София Кенин.

    За выход в следующую стадию турнира Барбора поборется с американкой Слоан Стивенс.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России забьет Болгарии больше двух мячей?
  • Россия — Болгария. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • США снова разберутся с Канадой?
  • США — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Добудут ли финны путевку в финал?
  • Финляндия — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.11
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Россия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч США — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Финляндия — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Германия U21 — Португалия U21
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Гарин — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры