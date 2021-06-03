Медведев: Сетка тяжелая, но я никого не боюсь

Российский теннисистпрокомментировал свой выход в третий круг «Ролан Гаррос».

Медведев, посеянный под вторым номером, в матче второго круга Открытого чемпионата Франции победил американца Тимма Пола со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

«Мне нравится быть здесь. Чувствую себя хорошо на этой неделе. В первом сете не очень здорово играл, разочарован стартовым отрезком. После него я поменял ракетку — натяжка была не очень. Во второй партии вернулся и взял матч под контроль. Мой соперник много бегал, хорошо бил. Но я контролировал матч.

Несмотря на то, что я второй сеяный — сетка тяжелая. Но я никого не боюсь. Может, после сегодняшнего матча я больше полюблю грунт, и он принесет мне удачу», — цитирует россиянина пресс-служба турнира.

Следующим соперником Медведева на турнире будет другой представитель США Райли Опелка.