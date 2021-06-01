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    Соперница Весниной снялась с «Ролан Гаррос»

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    Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с Открытого чемпионата Франции.

    Петра Квитова
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    Петра Квитова

    Квитова получила травму во время общения с журналистами.

    «Очень жаль, но в воскресенье во время послематчевого общения с журналистами, я упала и повредила голеностоп. После МРТ и долгого обсуждения с членами моей команды я приняла непростое решение, что играть будет просто неразумно.

    Невероятное невезение, но я буду сильной и сделаю все возможное, чтобы восстановиться к травяному сезону», — написала Квитова в Twitter.

    Во втором круге «Ролан Гаррос» Квитова должна была сыграть с россиянкой Еленой Весниной.

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