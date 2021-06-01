Соперница Весниной снялась с «Ролан Гаррос»

Чешская теннисисткаснялась с Открытого чемпионата Франции.

Квитова получила травму во время общения с журналистами.

«Очень жаль, но в воскресенье во время послематчевого общения с журналистами, я упала и повредила голеностоп. После МРТ и долгого обсуждения с членами моей команды я приняла непростое решение, что играть будет просто неразумно.

Невероятное невезение, но я буду сильной и сделаю все возможное, чтобы восстановиться к травяному сезону», — написала Квитова в Twitter.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Квитова должна была сыграть с россиянкой Еленой Весниной.