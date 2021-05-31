Медведев и Рублев сохранили свои места в рейтинга ATP

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Лидером по прежнему является Новак Джокович. У Медведева — второе место, на третьем — испанец Рафаэль Надаль. Андрей Рублев сохранил за собой седьмое место.
Рейтинг ATP от 31 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 313 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 793
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 445
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 500
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 990
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 090
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 958
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465…
25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2 280
26 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2 245.