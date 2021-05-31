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    Медведев и Рублев сохранили свои места в рейтинга ATP

    Теннис ATP Андрей Рублёв Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои места в обновленном рейтинге ATP от 31 мая.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Лидером по прежнему является Новак Джокович. У Медведева — второе место, на третьем — испанец Рафаэль Надаль. Андрей Рублев сохранил за собой седьмое место.

    Рейтинг ATP от 31 мая

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 313 очков
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 793
    3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 445
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 500
    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 990
    7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 090
    8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605
    9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 958
    10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465…
    25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2 280
    26 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2 245.

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