Звонарева прекратила борьбу на турнире в Риме

Российская теннисисткане смогла выйти в четвертьфинал турнира в Риме.

В поединке третьего раунда россиянка проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой со счетом 5:7, 3:6.

Встреча продолжалась чуть больше полутора часов. Звонарева не выполнила ни одного эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-поинтов.

Плишкова 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-поинтов.

За выход в полуфинал Плишкова поспорит с победительницей встречи между представительницей Латвии Еленой Остапенко и Анжелик Кербер из Германии.