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    Звонарева прекратила борьбу на турнире в Риме

    Теннис WTA Вера Звонарева Каролина Плишкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Риме.

    Вера Звонарева
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    Вера Звонарева

    В поединке третьего раунда россиянка проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой со счетом 5:7, 3:6.

    Встреча продолжалась чуть больше полутора часов. Звонарева не выполнила ни одного эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-поинтов.

    Плишкова 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-поинтов.

    За выход в полуфинал Плишкова поспорит с победительницей встречи между представительницей Латвии Еленой Остапенко и Анжелик Кербер из Германии.

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