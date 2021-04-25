Надаль выиграл турнир в Барселоне

Испанецвыиграл турнирв Барселоне, призовой фонд которого превышает полтора миллиона долларов.

В финале испанский теннисист за 3 часа и 39 минут победил грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:7 (6:8), 7:5.

Надаль сделал два эйса, допустив четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из двенадцати.

Циципас пять раз подал навылет, совершил три двойных ошибки, выиграв два сета соперника при тринадцати попытках.

Испанец выиграл турнир в Барселоне в 12-й раз в своей карьере.

Победа в Барселоне позволила Надалю набрать 320 очков (9810), и со следующей недели он обойдет в мировом рейтинге ATP россиянина Даниила Медведева (9700), заняв 2-е место.