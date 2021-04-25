ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
  • 18:28
    • Гол Ларссона принес «Спартаку» победу над ЦСКА
  • 20:56
    • Гол Ионова принес «Краснодару» победу над «Рубином» в Казани
  • 20:24
    • «Ман Сити» одолел «Тоттенхэм» и выиграл Кубок английской лиги
  • 21:47
    • Карацев проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде
  • 20:18
    • «Монако» с Головиным одолел «Анже»
    Все новости спорта

    Надаль выиграл турнир в Барселоне

    Теннис ATP Рафаэль Надаль Стефанос Циципас Прогнозы на теннис
    Испанец Рафаэль Надаль выиграл турнир Barcelona Open Banc Sabadell в Барселоне, призовой фонд которого превышает полтора миллиона долларов.

    Рафаэль Надаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Надаль

    В финале испанский теннисист за 3 часа и 39 минут победил грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:7 (6:8), 7:5.

    Надаль сделал два эйса, допустив четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из двенадцати.

    Циципас пять раз подал навылет, совершил три двойных ошибки, выиграв два сета соперника при тринадцати попытках.

    Испанец выиграл турнир в Барселоне в 12-й раз в своей карьере.

    Победа в Барселоне позволила Надалю набрать 320 очков (9810), и со следующей недели он обойдет в мировом рейтинге ATP россиянина Даниила Медведева (9700), заняв 2-е место.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что рассчитывать «Авангарду» на «ЦСКА Арене»?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Матч «Лацио» и «Милана» должен получиться результативным
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Наполи» продлит беспроигрышную серию с «Торино»?
  • «Торино» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Морейренсе — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Майами — Чикаго
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры