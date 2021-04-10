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    Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Чарльстоне

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    Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне (США).

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В матче 1/4 финала россиянка, посеяная под 15-м номером, переиграла американку Слоан Стивенс — 6:3, 6:4.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты. На счету Кудерметовой 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. В то время как у ее соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

    В полуфинале россиянка сыграет с испанкой Паула Бадоса Хиберт, которая выиграла у австралийки Эшли Барти.

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