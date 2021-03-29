ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаШведский лед оказался удачным. Без медалей остались только мужчины
  • 07:00
    • Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами
  • 00:24
    • Португалия обыграла Англию на молодежном Евро
  • 00:14
    • Итальянцы победили Болгарию, Швейцария одолела Литву
  • 23:58
    • Молодежная сборная России проиграла Франции на чемпионате Европы
  • 23:51
    • Финляндия ушла от поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Украиной
    Все новости спорта

    Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами

    Теннис ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    В третьем раунде Медведев, посеянный под первым номером, обыграл австралийца Алексея Попырина — 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4.

    Встреча продлилась 2 часа 37 минут. На счету Медведева в этом матче 10 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9 (22%). У его соперника — 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (100%).

    Соперником Медведева за выход в четвертьфинал станет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США) — Душан Лайович (Сербия).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Снова будет обмен голами?
  • «Фуэнлабрада» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Андалузцы будут ближе к победе
  • «Малага» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Как Словения отреагирует на поражение от России?
  • Кипр — Словенияя. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.13
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Фуэнлабрада — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Малага — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Кипр — Словенияя
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вашингтон — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры