Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Российский теннисиствышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В третьем раунде Медведев, посеянный под первым номером, обыграл австралийца Алексея Попырина — 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 37 минут. На счету Медведева в этом матче 10 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9 (22%). У его соперника — 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (100%).

Соперником Медведева за выход в четвертьфинал станет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США) — Душан Лайович (Сербия).