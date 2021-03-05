Рублев: В концовке была драма, но мне удалось победить и я очень рад

Андрей Рублёв Фото: globallookpress.com
«Это был очень тяжёлый матч. У Жереми непростой удар, непростая подача. На тай-брейке в первом сете я играл чуть лучше, он допустил несколько ошибок.
Во втором сете я не очень хорошо начал. Каким-то образом мне удалось вернуться в игру, но я не сумел реализовать остальные шансы. У меня были матчболы.
В третьем сете я начал очень хорошо. Потом он провёл один отличный гейм, я немного зажался… Подавать на матч всегда непросто.
В концовке была драма. Мне удалось победить и я очень рад», — приводит слова Рублёва «Советский Спорт».
Напомним, Рублев обыграл Шарди в трех сетах (7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4) и вышел в полуфинал, где сыграет против грека Стефаноса Циципаса.