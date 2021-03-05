ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахРаздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»
  • 22:20
    • «Ак Барс» удвоил преимущество в серии с «Торпедо»
  • 22:09
    • «Локомотив» разгромил «Йокерит» во втором матче серии
  • 21:56
    • ЦСКА удвоил преимущество в серии со «Спартаком»
  • 20:07
    • «Салават Юлаев» в овертайме одолел «Трактор»
  • 19:17
    • На следующей неделе EA представит FIFA Online 4 для России и стран СНГ
    Все новости спорта

    Рублев: В концовке была драма, но мне удалось победить и я очень рад

    Теннис Андрей Рублёв Жереми Шарди ATP Прогнозы на теннис
    Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над французом Жереми Шарди в четвертьфинальном матче турнира в Роттердаме (Нидерланды).

    Андрей Рублёв
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублёв

    «Это был очень тяжёлый матч. У Жереми непростой удар, непростая подача. На тай-брейке в первом сете я играл чуть лучше, он допустил несколько ошибок.

    Во втором сете я не очень хорошо начал. Каким-то образом мне удалось вернуться в игру, но я не сумел реализовать остальные шансы. У меня были матчболы.

    В третьем сете я начал очень хорошо. Потом он провёл один отличный гейм, я немного зажался… Подавать на матч всегда непросто.

    В концовке была драма. Мне удалось победить и я очень рад», — приводит слова Рублёва «Советский Спорт».

    Напомним, Рублев обыграл Шарди в трех сетах (7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4) и вышел в полуфинал, где сыграет против грека Стефаноса Циципаса.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова поставить «Боруссию» на место?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Прервет ли ЦСКА свою серию побед над «Ахматом»?
  • ЦСКА — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ювентус» и «Лацио» устроят перестрелку?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.32
  • Экпресс дня 6 марта
  • Завтра в 18:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:10
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Динамо К — Минай
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры